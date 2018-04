Napoli, Koulibaly: "Difficile giocare contro squadre che si chiudono"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Kalidou Koulibaly si è espresso ai microfoni di Sky Sport dopo il pari di San Siro contro il Milan: "È un pareggio amaro, abbiamo provato a creare tanto. Il Milan sta bene in questo momento, abbiamo provato a fare il nostro. Peccato per la splendida parata nel finale di Donnarumma, dispiace, perché volevamo vincere la partita. Ci mette un po' di rabbia, mancava un po' di brillantezza alla fine. Sapevamo che era difficile venire qua, hanno messo in difficoltà la Juve. Abbiamo una partita importante mercoledì, faremo di tutto per vincere, in casa nostra le squadre si chiudono. Poi penseremo a domenica, dobbiamo essere concentrati sul turno infrasettimanale. Tutte le squadre si chiudono contro di noi, proviamo a giocare veloce la palla, ma è difficile con undici giocatori che si chiudono. Proviamo tanto, facciamo azioni e tiriamo molto, ci è mancato solo il gol. Con il tempo sarà ancora meglio, io sono molto positivo, siamo insieme, giochiamo l'uno per l'altro, questo mi fa molto piacere".