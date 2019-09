© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serata amara per Kalidou Koulibaly che, oltre a condividere la sconfitta con il resto della squadra, ha lasciato il campo anzitempo per il rosso rimediato a ridosso del gol di Castro. Cosi il difensore azzurro ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram: "Dispiaciuto per la sconfitta e per l’espulsione. Voltiamo pagina!".