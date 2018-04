Napoli, Koulibaly: "Dobbiamo vincere, Scudetto sarebbe storico"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla stampa francese, Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato delle ultime quattro sfide. "Dopo la vittoria con la Juventus non abbiamo più nulla da perdere per la volata scudetto, dobbiamo vincere sempre, già a partire da Firenze. Lo scudetto sarebbe un traguardo storico perché manca a Napoli dal 1990 e ce la metteremo tutta per raggiungerlo. Siamo contenti del percorso che stiamo facendo, tantissimi tifosi ci hanno accolto a Capodichino dopo la gara vinta a Torino e ci siamo resi conto di cosa accadrebbe in caso di trionfo finale".