Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly sono due punti fermi del Napoli, ma il Barcellona sembra non nascondere il proprio interesse. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il direttore sportivo Eric Abidal era allo stadio per vedere la partita contro il Lecce. Ufficiosamente per assistere dal vivo ai progressi compiuti negli ultimi mesi da Fabian Ruiz, già protagonista con la Spagna dello scorso Europeo Under 21. Per Ruiz il Napoli avrebbe già pronto un rinnovo di contratto senza clausola rescissoria. Storia diversa per Koulibaly, la cui clausola è fissata a 150 milioni di euro, ma il Barcellona ci pensa - si legge - dal momento che lo considera l'erede naturale di Gerard Piqué.