Napoli, Koulibaly e l'esame col professor Messi: con Maksimovic ko serve il suo ritorno

Kalidou Koulibaly non aveva mai giocato così poco da quando è arrivato a Napoli. Solo 1757 minuti suddivisi in 21 presenze. Numeri che ovviamente sono condizionati dalla distrazione al bicipite femorale della coscia destra, ma che comunque fanno capire che per il senegalese non si tratta della migliore stagione della carriera. Nella notte del Camp Nou, quella a porte chiuse che però allo stesso tempo potrebbe aprire altre porte decisamente più importanti come quelle dei quarti di Champions. tornerà a guidare la difesa e lo farà anche con l'intento di riscattare un intero anno. L'esame contro il più forte del mondo, ovvero Messi, per dimostrare tutto il proprio valore, ancora una volta. Non sarà facile ma è proprio questo il bello. La sua convocazione, riporta Il Corriere dello Sport, è possibile: il Napoli ha bisogno di lui anche a causa del ko rimediato da Nikola Maksimovic.