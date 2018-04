Napoli, Koulibaly e le sirene della Premier: Sarri vuole la conferma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non sarà qualche errore commesso nell'ultima gara col Sassuolo a far cambiare i giudizi sulla straordinaria stagione di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli s'è confermato tra i primissimi interpreti nel ruolo in serie A, tenendo altissimo il rendimento, e confermandosi il punto di forza di Maurizio Sarri. Con le sue caratteristiche infatti permette al tecnico del Napoli di tenere la linea altissima: è lui, con la sua velocità, a coprire gli eventuali attacchi alla profondità ad una difesa che spesso si ritrova con i piedi sulla linea di centrocampo. Secondo in serie A per media passaggi (89,3), col tempo ha raffinato anche l'uscita difensiva fino a diventare un punto di riferimento anche in questo aspetto.

Inevitabile per quanto raccontato che sia da tempo finito nel mirino di tante big europee che, per quel ruolo, non hanno poi grandissima scelta nonostante la sconfinata disponibilità economica. Ed il prossimo mondiale che giocherà con il suo Senegal in questo senso non aiuterà. Le parti non hanno mai confermato ufficialmente l'esistenza di una clausola rescissoria e la valutazione sul mercato è altissima (il Cies, l'osservatorio calcistico, lo valuta circa 76mln di euro) e dalla Premier non avrebbero problemi a firmare uno dei tanti maxi-trasferimenti. Per questo proprio la conferma del difensore classe '91 potrebbe essere una delle garanzie che Sarri chiederà al momento del confronto per il rinnovo del contratto. Difficile per il tecnico immaginare il suo Napoli senza il giocatore chiave in difesa, quello che con lui è cresciuto forse più di tutti.