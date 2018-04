Napoli, Koulibaly e quella bocciatura nel 2011 per colpa di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kalidou Koulibaly era finito in orbita Napoli ben prima del suo approdo nel corso dell'era Benitez. Nel 2011 i rapporti degli scout azzurri, ai tempi in cui il centrale francese giocava nel Metz in Ligue 2, ne parlavano con toni entusiastici addirittura definendolo come una vera occasione di mercato. Il suo arrivo è stato ritardato solo perché, secondo gli stessi osservatori, non era adatto alla difesa a tre, che in quegli anni era un vero e proprio dogma del Napoli mazzarriano. Per questo alla fine Koulibaly ha dovuto aspettare prima Benitez per l'approdo in Campania e poi Sarri per la consacrazione a grandi livelli. A riportarlo è Il Corriere della Sera.