© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria strana quella che questo pomeriggio il Napoli ha conquistato al San Paolo. La squadra di Carlo Ancelotti ha praticamente sempre dato l'impressione di controllare agevolmente il match, è passata in vantaggio sia a inizio primo tempo che a inizio ripresa, ma solo a tre minuti dalla fine ha conquistato una vittoria che sembrava dovesse scivolare via dopo il colpo di testa di Danilo.

L'ha decisa il guizzo di Dries Mertens, autore di una bella conclusione dai 25 metri che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-2 e ha nascosto sotto al tappeto una prestazione difensivamente rivedibile. Innanzitutto un dato: per la prima volta in stagione, il Napoli ha subito due gol al San Paolo. E li ha subiti contro un Bologna che prima di stasera nelle gare in trasferta aveva realizzato solo sei reti.

Un dato che fa riflettere e che fa emergere tutta l'importanza di Kalidou Koulibaly, il calciatore più discusso della settimana. Il difensore senegalese prima di oggi le aveva giocate tutte, l'unico tesserato escluso dalle rotazioni di Carlo Ancelotti. E' il perno della squadra partenopea, colui che dirige la retroguardia sulle palle alte e non solo. Un insostituibile e stasera una volta di più s'è compresa la sua importanza in questo Napoli: la sua assenza poteva essere il fattore determinante in una serata in cui ai partenopei i tre punti stavano scivolando via senza un perché.