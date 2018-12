© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Escluso ieri per squalifica, dopo gli ululati razzisti e il boom mediatico post Inter-Napoli il centrale partenopeo Kalidou Koulibaly ieri ha sicuramente vissuto un'altra giornata molto intensa. Questa la sua reazione social. "Le emozioni di questa giornata e questa vittoria resteranno per sempre nel mio cuore: grazie". Gli azzurri, non senza difficoltà, hanno battuto in casa 3-2 il Bologna.