Napoli, Koulibaly già blindato: in estate rifiutati 90 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La presenza di Ariedo Braida al San Paolo per Napoli-Liverpool era un chiaro segnale d'interesse del Barcellona per Kalidou Koulibaly. Ma il Napoli lo ha già blindato. In estate sono stati rifiutati 90 milioni dalla Premier League e ora, secondo il Corriere dello Sport, il valore del difensore azzurro per la società è di oltre cento milioni di euro.