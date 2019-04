© foto di Insidefoto/Image Sport

È felice per la prima doppietta da professionista Kalidou Koulibaly, che non segnava da un anno e contro il Chievo è riuscito addirittura a timbrare due volte il cartellino. Il difensore franco-senegalese, dopo il successo del Bentegodi, ha pubblicato un'immagine su Instagram col commento: "Vittoria e mia prima doppietta in carriera: sono contento ma già concentrato per Napoli-Arsenal. Siamo una squadra di qualità: possiamo farcela. Io sono fiducioso".