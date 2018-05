Napoli, Koulibaly: "Ho sempre creduto nello Scudetto. Ci riproveremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato anche dello Scudetto ormai perso: "Ci ho sempre creduto anche quando eravamo staccati dalla juve. Quando ho segnato all'Allianz Stadium non ho realizzato subito di aver fatto gol e non dimenticherò mai i festeggiamenti dopo la rete. La sconfitta di Firenze? Forse ha ragione Sarri quando dice che l'abbiamo persa in hotel ma non avevo visto la partita io. Nella nostra testa è però successo qualcosa e contro la Fiorentina non abbiamo fatto bene. Il prossimo anno dobbiamo fare meglio per cercare di vincere lo Scudetto, la Juve quest'anno ha fatto benissimo e noi dovremo cercare di migliorare per fare la storia di questa città".