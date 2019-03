© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, dopo il pareggio contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che ogni volta che veniamo qui è difficile. Eravamo un po' in difficoltà nel primo tempo, poi abbiamo cambiato qualcosa. L'importante è che non abbiamo perso. Secondo posto? Noi pensiamo sempre al campionato. Sappiamo che quelle dietro vogliono raggiungerci. Noi dobbiamo vincere le partite per consolidare il secondo posto. Questo è un campo sempre difficile per noi, abbiamo fatto più o meno bene, ma dobbiamo crescere. Insigne? Il gol è importante per lui, ma non aveva mai perso fiducia. E' un giocatore di talento e l'ha dimostrato. E' stato un bene per noi e per lui. Salisburgo? Sappiamo di avere difensori di livello, Luperto e Chiriches sanno cosa fare, sono maturi abbastanza per mantenere la porta inviolata. So che faranno bene, non ho neanche un dubbio".