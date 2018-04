Napoli, Koulibaly: "In difficoltà contro le squadre che si chiudono"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del pareggio esterno a San Siro contro il Milan: "Donnarumma ha fatto una grandissima parata, ha dimostrato di essere un grande portiere. Era una partita difficile, il Milan sta bene, abbiamo provato a creare, ci è mancato solo il gol. Ci dispiace per il pareggio ma dobbiamo crederci fino alla fine, non molliamo oggi e non molleremo mai. Ci sono giornate sì e giornate no ma dobbiamo pensare positivo. Non so se rispetto a un mese fa abbiamo meno brillantezza, forse c’è un po’ di stanchezza, abbiamo difficoltà contro le squadre che si chiudono, e in questo finale di stagione le squadre si stanno abbassando ulteriormente, ma dobbiamo continuare a creare, tirare in porta, fare bene in difesa e cercare di fare gol. Ora testa all’Udinese anche se sarò in tribuna, poi penseremo alla Juve.