Napoli: Koulibaly, Luperto e Ounas rinnovano. Ora tocca a Zielinski

Il Napoli blinda tutti, lo ha già fatto con tre calciatori: Kalidou Koulibaly, Sebastisano Luperto e Adam Ounas, per cui - si legge su Tuttosport - ci sono già gli accordi fino al 2023, in attesa degli annunci ufficiali, dimostrazione di stima e fiducia nei loro confronti. Si continua a trattare, invece, per il rinnovo di un altro gioiellino come Piotr Zielinski.