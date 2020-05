Napoli, Koulibaly nel mirino del Liverpool: l'agente e De Laurentiis decideranno insieme

vedi letture

Jurgen Klopp nella lista dei prossimi acquisti ha inserito Kalidou Koulibaly, scrive la Gazzetta dello Sport. Il difensore ora è in una posizione di attesa: a Napoli sta benissimo con la sua famiglia - si legge - ma dopo sei anni di crescita e maturazione è pronto per un ulteriore salto di qualità ed insieme all’agente Ramadani e a De Laurentiis si troverà la soluzione migliore per le casse del Napoli e per il suo futuro. Alla finestra c’è anche il Newcastle e potrebbe tornare alla carica pure il Manchester United che la scorsa estate arrivò ad offrire 100mln. Senza dimenticare il PSG.