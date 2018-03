Napoli, Koulibaly: "No ai rimorsi, non abbiamo perso. Scudetto aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato a Premium Sport dopo il pari dei suoi sul campo dell'Inter: “Sapevamo che era difficile. Volevamo la vittoria ma sapevamo che era importante non perdere e non abbiamo subito gol. No ai rimorsi: potevamo fare un gol ma almeno non abbiamo perso. Vincere tutte le partite è difficile ma abbiamo affrontato due squadre forti come la Roma e l'Inter. Oggi siamo entrati con più cattiveria e voglia di non prendere gol. Dispiace non aver segnato ma sia oggi che con la Roma abbiamo fatto belle prestazioni: non chiniamo la testa e andiamo avanti. Dobbiamo guardare il nostro cammino: se guardiamo gli altri, andiamo in difficoltà. Penso che però siamo sulla buona strada. Scudetto? Tutto aperto ma guardiamo il nostro. Continuiamo a lavorare e fare belle prestazioni. Ora penseremo al Genoa”.