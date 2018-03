Napoli, Koulibaly: "Non dobbiamo rammaricarci. La strada è giusta"

Fonte: fcinternews.it

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in zona mista nel post partita di Inter-Napoli: "Non dobbiamo rammaricarci, abbiamo giocato bene le ultime 2 partite. Stasera era difficile, non tutti riescono a battere l'Inter, ci è mancato solo il gol. La strada è ancora lunga e dobbiamo crederci fino alla fine. La Juve fa il suo percorso, noi il nostro e dobbiamo continuare a giocare come sappiamo per vincere. L'Inter è forte e ha buone individualità, che lotta per le zone alte della classifica. Abbiamo giocato bene e creato molto, siamo sulla strada giusta".