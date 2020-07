Napoli, Koulibaly non ha chiesto la cessione: il suo addio non è scontato

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Da anni si ragiona circa un possibile addio al Napoli, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre respinto le offerte arrivate nel tempo. Secondo Sky Sport, il difensore senegalese e la sua famiglia stanno bene in Italia e nel capoluogo campano, per cui la sua partenza in estate è tutt'altro che scontata. Il club partenopeo chiede tanto e - riferisce l'emittente satellitare - solo se giungeranno proposte congrue darà il via libera alla cessione, altrimenti sarà ben felice di tenerlo ancora in squadra.