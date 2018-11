© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio contro il PSG, Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha portato a cena fuori tutta la squadra e lo staff medico e tecnico, compreso Ancelotti, per festeggiare il rinnovo del contratto in compagnia di Allan che festeggiava la prima convocazione con il Brasile. Il senegalese è stato uno dei mattatori della serata, che ha sancito una sorta di 'patto' per la Champions, sottolineato con il coro all'indirizzo di Insigne: "Lorenzo portaci a Madrid". A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.