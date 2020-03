Napoli, Koulibaly può partire: gentlemen's agreement con De Laurentiis, c'è il PSG

In estate Kalidou Koulibaly potrebbe concludere la sua avventura al Napoli. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, il PSG è in pressing per il centrale azzurro, con De Laurentiis che non chiederà più di 100 milioni di euro. Anzi, il patron azzurro, per una cifra vicina agli 80 milioni, metterà fine alla lunga esperienza del senegalese in azzurro. C'è già un gentlemen's agreement tra De Laurentiis ed il difensore per non opporsi a richieste importanti: il Psg sta cercando un centrale di estrazione francese che sostituisca anche Thiago Silva e Koulibaly è il primo della lista del tecnico Tuchel.