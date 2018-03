Napoli, Koulibaly racconta: "Maradona chiese la mia maglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly si è raccontato ai microfoni del blog della compagnia telefonica Orange dedicato alla Nazionale del Senegal: "Maradona? Chiese a uno dei magazzinieri di procurargli una mia maglia, non potevo crederci: gli ho detto che se la voleva bastava chiederla a me. Tre giorni dopo mi mandò una foto per ringraziarmi: ero elettrizzato, super felice. Mi ha dimostrato che nella vita tutto è possibile!", riporta Tuttonapoli.net.