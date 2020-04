Napoli, Koulibaly resta in bilico: Giuntoli pronto a puntare su Vertonghen

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando con molta attenzione la possibilità di puntare su Jan Vertonghen, difensore centrale belga in scadenza con il Tottenham e che dunque potrebbe arrivare in azzurro a parametro zero. Il giocatore, che piace molto anche all'Inter, arriverebbe alla corte di Gattuso nel caso in cui Koulibaly dovesse lasciare la Campania, ipotesi non impossibile vista anche la volontà dello stesso senegalese. Viene seguito con attenzione anche il giovane Malang Sarr del Nizza, che però è ovviamente un prospetto da far crescere e maturare piuttosto che pronto subito per diventare titolare.