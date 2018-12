© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferme da La Gazzetta dello Sport sull'indiscrezione sul rinnovo di Kalidou Koulibaly: adesso il centrale, coi bonus, guadagnerà 6 milioni di euro, anche più di Leonardo Bonucci. Ovviamente diventa anche il leader nel monte-stipendi del Napoli, a riprova delle attenzioni che il presidente Aurelio De Laurentiis sta riservando al centrale senegalese che i migliori club d’Europa hanno messo nel mirino per l’estate. Da mesi si sussurra di un prezzo intorno ai 100 milioni di euro, indicato come soglia sensibile per un’eventuale vendita. In realtà sul rinnovo non sono state indicate cifre d’uscita e clausola rescissoria.