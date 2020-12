Napoli, Koulibaly rischia un mese di stop: l'obiettivo è la Supercoppa il 20 gennaio

"Il problema dovrà essere trattato con estrema attenzione dal parte dello staff sanitario azzurro per evitare che al ritorno in campo si possa riacutizzare il fastidio".

Il Mattino in edicola quest'oggi si concentra sull'infortunio subito daKalidou Koulibaly nel match contro la Lazio. Il centrale, riporta il quotidiano, oltre alla gara con il Torino, rischia di saltare anche le prime tre gare del 2021, con Cagliari, Spezia e Udinese. L'obiettivo del Napoli è quello di avere a disposizione Koulibaly il 20 gennaio in occasione della Supercoppa la con la Juventus.