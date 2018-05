Napoli, Koulibaly: "Sarri all'inizio non mi calcolava. Chiesi la cessione"

© foto di Federico De Luca

"Benitez mi chiamò? Ma gli riattaccai in faccia due volte, pensavo fosse uno scherzo. De Laurentiis voleva uno sconto perché ero dieci centimetri più basso di quanto aveva letto su Internet". Queste alcune dichiarazioni di Kalidou Koulibaly rilasciate a So Foot e riportate da La Gazzetta dello Sport. Il difensore del Napoli parla così dei suoi allenatori: "Benitez mi diede una lezione con bicchieri e forchette al posto di difensori e attaccanti. E mi chiedeva come mi sarei mosso. In quindici minuti ho imparato un sacco di cose. Sarri? All'inizio però non mi calcolava. Gli chiesi di essere ceduto. Il club si oppose. Poi iniziò a farmi giocare. E pur di non uscire dai titolari giocavo anche se ero sfinito. Sarri mi ha trasmesso un’altra visione del calcio. Certi allenamenti senza opposizione sono da pazzi".