Napoli, Koulibaly: "Scudetto perso con 3 squadre. Peccato per Reina"

Lunga intervista a So Foot da parte di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli: "Lo scudetto l’abbiamo perso contro squadre che avremmo dovuto battere: Sassuolo, Milan, Chievo. Anche se giocare sempre dopo la Juve non era facile, perché influisce sulla pressione per il risultato. Capisco che fossero in Champions - riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, ma ad un certo punto ne sono usciti ed è stata dura psicologicamente. E difficile è stato assistere alla sconfitta dell’Inter con la Juve. Futuro? Ho ancora tre anni di contratto, vedremo. Peccato Reina sia andato via".