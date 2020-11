Napoli, Koulibaly: "Se ci fermiamo a questa sconfitta non andiamo avanti, niente alibi"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta interna subita oggi contro il Sassuolo: "Stasera volevamo vincere e non l'abbiamo fatto. Siamo veramente dispiaciuti, perchè volevamo fare bene. Peccato per il ko. Se ci fermiamo a questa sconfitta non andiamo avanti. Stanchezza dopo l'Europa League? Non è un alibi la partita di giovedì scorso. Dobbiamo pensare a vincere giovedì contro il Rijeka e domenica in campionato a Bologna, pensiamo in grande. Gli episodi a sfavore? Abbiamo creato tante occasioni gol ma non le abbiamo concretizzate".