© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo la sfida Franchi con la Fiorentina: “ E’ stata una gara dura, nel primo tempo abbiamo sofferto il loro pressing, ma siamo comunque riusciti a creare le nostre occasioni. Fuori casa non è mai facile segnare, forse siamo stati un po’ sfortunati e poco cattivi, ma siamo riusciti ad annullare il loro attacco, questo è positivo. Maksimovic? Un grande giocatore, ci sta dando una grande mano, dobbiamo continuare a lavorare per garantire sicurezza a tutti i giocatori. Sull’Europa League? Fisicamente stiamo bene, nel finale siam venuti fuori, siamo fiduciosi per giovedì”.