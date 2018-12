Napoli, Koulibaly: "Testa al campionato, avviciniamoci alla Juve"

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del match con il Liverpool: “Sapevamo che sarebbe stato difficile ad Anfield, ma abbiamo fatto una grande partita, il Liverpool ci ha messo in difficoltà con il pressing, ma ci è mancato solo il gol. Comunque usciamo a testa alta, dopo queste sei gare del girone abbiamo dimostrato di essere forti. Ora dobbiamo trasformare l’amarezza in qualcosa di positivo, dobbiamo essere consapevoli di poter vincere qualcosa, abbiamo messo in difficoltà il Liverpool che è stato finalista lo scorso anno. Ora pensiamo al campionato, avviciniamoci alla Juve, poi penseremo alla Coppa Italia e all’Europa League per andare avanti in tutte le competizioni. Potevamo fare di più, ma siamo forti e dobbiamo andare avanti”.