Napoli, Koulibaly: "Tre gol, tre punti e zero reti subite. Avanti così"

"Tre gol, tre punti e zero gol subiti. Altra grande partita: avanti così". Questa l'analisi social del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly in merito alla vittoria di ieri contro l'Udinese. La squadra di mister Ancelotti, adesso, è seconda in classifica a -4 dalla Juventus.