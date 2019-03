© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già chiarito che Kalidou Koulibaly non si muoverà da Napoli e che sarà uno dei punti fermi del progetto di Carlo Ancelotti. L’unico motivo per prenderne in considerazione la cessione è una proposta indecente, semmai dovesse arrivare. E per proposta indecente s’intende una cifra vicina ai 150 milioni di euro, perché è questa la valutazione attuale data dal presidente al proprio giocatore. Dunque, dovrebbe essere scontata o quasi la conferma del difensore senegalese, che però piace molto al Manchester United, pronto a fare follie pur d’ingaggiarlo e a far pervenire un'offerta ufficiale al club partenopeo.