Napoli, Koulibaly verso il rinnovo: a breve può arrivare l'annuncio

Kalidou Koulibaly e il Napoli, un matrimonio che andrà ancora avanti. Stando a quanto riportato da TvLuna, sarebbe terminata la trattativa tra il club azzurro e il difensore franco-senegalese, con esito positivo, per il rinnovo. A breve dunque dovrebbe arrivare il prolungamento contrattuale anche in via ufficiale. Il Napoli è pronto a blindare uno dei pezzi pregiati della sua rosa, dopo aver resistito agli assalti delle big nelle ultime due stagioni.