Novità sul possibile futuro di Kalidou Koulibaly riportare da TV Luna. Il senegalese sembra essere destinato a restare in azzurro, visto che De Laurentiis chiede 150 milioni per il suo cartellino, ovvero quelli della clausola che scatterà nel 2020. il Real Madrid dovrebbe prima cedere Varane e nonostante tutto questo i partenopei non hanno l'esigenza di cederlo in estate. La variabile è la volontà del giocatore, che potrebbe anche chiedere la cessione, ma con il suo stipendio che verrà di fatto raddoppiato, visto che andrà a prendere 7 milioni all'anno, non dovrebbero esserci problemi per la sua permanenza all'ombra del Vesuvio.