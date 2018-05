Napoli, Koulibaly via solo per 80 milioni: se parte c'è David Luiz

© foto di Federico De Luca

Carlo Ancelotti ha le idee chiare sul Napoli che verrà, con l'organico che, almeno in partenza, è tutto incedibile a meno di grandi offerte che possano permettere agli azzurri di sostituire i partenti con rincalzi all'altezza degli obiettivi. Questo vale anche per Kalidou Koulibaly, punto fermo per gli azzurri che però potrebbe partire in caso di maxi offerte superiori agli 80 milioni di euro. Se dovessero arrivare, Giuntoli virerebbe immediatamente su David Luiz, che potrebbe tranquillamente lasciare il Chelsea per tornare a lavorare con il suo ex allenatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.