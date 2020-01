© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'intesa col Verona potrebbe non bastare al Napoli per arrivare a Marash Kumbulla. Vi abbiamo raccontato di come il giovane difensore dell'Hellas voglia aspettare l'estate per una decisione definitiva . Dietro questa incertezza, secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, vi sarebbe l'intenzione di preferire la corte dell'Inter a quella dei nerazzurri. E per i partenopei un'offerta concreta del club nerazzurro vorrebbe dire rassegnarsi a vedere sfumare l'affare.