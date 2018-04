Napoli, l'abbraccio dei 50mila per ritrovare la strada smarrita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dimenticare la classifica, scrollarsi la pressione per abbandonare la frenesia nelle giocate e tornare al fraseggio a mille all'ora che fino a poche settimane fa ha incantato l'Italia. Questa la ricetta del Napoli per archiviare le ultime gare, segnate da una media realizzativa bassissima ed un calo dei suoi uomini finora migliori, e tornare alla vittoria domani contro il Chievo, tra le pochissime squadre capaci all'andata di fermare sullo 0-0 - con un catenaccione vecchio stampo - un Napoli appannato, giunto al termine di un tour de force su più competizioni. Scenario tattico in realtà diventato abituale per il Napoli proprio al San Paolo, dove non a caso ha lasciato qualche punto di troppo: in casa sono cinque i punti in meno della Juventus mentre fuori - nonostante lo svantaggio in classifica - i partenopei continuano ad avere il miglior rendimento del campionato con un punto in più dei bianconeri, appena otto gol subiti e nessuna sconfitta (come accaduto in tutto il 2017, l'ultimo ko esterno risale al novembre 2016).

A Fuorigrotta nonostante il distacco non mancherà l'entusiasmo per gli azzurri, finora protagonisti di una stagione straordinaria con 74 punti in 30 partite, lo stesso score che l'anno scorso a questa stessa giornata valeva il +6 della Juventus sulla Roma. 43mila le presenze assicurate e lo scenario non lontanissimo dei 50mila per spingere e ridare entusiasmo alla squadra, inevitabilmente colpita - oltre che fisicamente per il sovra-utilizzo di alcuni uomini e la stagione partita col preliminare di Champions - anche mentalmente dopo la striscia di 10 vittorie di fila che non ha portato all'allungo sperato ed il seguente sorpasso bianconero ed il -4 al primo vero momento d'appannamento. Inutile ragionare sulla classifica, in un turno peraltro in cui la Juventus affronta l'ultima in classifica. Il Napoli deve innanzitutto ritrovare se stesso, insieme al fattore campo, per poi far partire l'assalto alle sette gare che resteranno.