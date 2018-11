Napoli, l'acquisto di un terzino è la priorità per gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi del Napoli per la prossima finestra di calciomercato. Non ci sono particolari necessità - si legge - ma se Giuntoli dovesse riuscire a individuare un terzino in grado di alzare il tasso tecnico ecco che il club partenopeo potrebbe inserire in rosa per la seconda parte di stagione un nuovo laterale basso.

Edinson Cavani, al momento, resta una suggestione, un obiettivo possibile ma solo per giugno. La società partenopea punta a recuperare in zona gol Arkadiusz Milik.