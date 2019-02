Napoli, l'addio di Hamsik alla squadra in una cena organizzata da Callejon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cena a sorpresa in un locale di Coroglio, con l'organizzazione di Callejon. Così il Napoli, inteso come rosa, ha salutato Marek Hamsik. Lo racconta Il Mattino: tra poche ore lo slovacco partirà per Madrid per svolgere le visite mediche. E poi in volo per la Cina. "È successo tutto così in fretta - ha spiegato Hamsik agli amici - non sono riuscito a organizzare nulla e mi dispiace. Non ho fatto in tempo, ma tornerò presto per una grande festa". Ci ha pennsato, intanto, il suo compagno spagnolo, in un'atmosfera che il quotidiano definisce "malinconica".