Napoli, l'addio di Hamsik anticipa la mini-rivoluzione estiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora poche ore e Marek Hamsik lascerà Napoli per raggiungere la Cina. Irrinunciabili i quasi 10mln di euro a stagione, per tre anni, per il capitano che s'è allenato a Castel Volturno, ma poi in serata ha salutato la squadra che gli ha organizzato una festa a sorpresa in un locale di Posillipo. Perdita tecnica non da poco per il Napoli - considerando il livello del capitano, anche se da centellinare - anche se, come avviene in questi casi, il club ha valutato la forte volontà del giocatore, l'offerta di 20mln di euro che è comunque altrettanto irrinunciabile per un '87, e chiaramente prima dell'ok s'è confrontato con l'allenatore che già da settimane ha provato Fabian in zona centrale che si aggiunge a Zielinski e Diawara che interpretano quel ruolo - ognuno con le proprie caratteristiche - al fianco di Allan.

Con Zielinski all'occorrenza anche in zona centrale, a sinistra ci sarà più spazio anche per Verdi che finora ha visto poco il campo nonostante le indiscusse qualità. Una razionalizzazione della rosa che è anche un modo per distribuire meglio il minutaggio, responsabilizzare diversi giocatori che ora sono chiamati a ricoprire un ruolo importante e soprattutto capire se il loro livello salirà al punto da essere all'altezza di un Napoli che vuole puntare al vertice. Un processo che sarà inevitabile in estate, considerando il possibile addio di diversi pilastri degli ultimi anni, quel blocco '87 che in molti elementi è anche ad un anno dalla scadenza del contratto. Ed altri potrebbero invece essere sacrificati per giocatori più vicini all'idea di calcio di Ancelotti.