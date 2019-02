Napoli, l'addio di Hamsik e la serenità di Ancelotti sui sostituti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ore decisive per il passaggio di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Il capitano del Napoli firmerà un contratto triennale di circa 9-10mln di euro mentre al club andranno circa 20-25mln di euro considerando anche i bonus. Una notizia inaspettata, confermata da Ancelotti dopo la gara con la Sampdoria, che ha colto di sorpresa l'intera tifoseria. A sorprendere è stata anche la serenità con cui il tecnico del Napoli - a mercato chiuso - ha parlato dell'eredità dello slovacco: "C'è la volontà del giocatore che ha chiesto di provare una nuova esperienza. Per la serietà, il contributo che ha dato, nessuno in società - ha proseguito - si sente di bloccarlo. C'è una trattativa in corso, nel momento in cui si concluderà andremo avanti con soluzioni diverse come stiamo già facendo".

E le soluzioni in effetti non mancano per affiancare Allan, alcune già provate nell'ultimo periodo proprio in ottica della situazione Hamsik ed evidentemente per capire col club i margini per accontentare le richieste dello slovacco. A partire indubbiamente dallo spostamento di Fabian, in quella zona già il migliore in campo contro la Lazio. Ma all'occorrenza anche Zielinski e, con caratteristiche ancora diverse, Diawara che avrà più spazio rispetto al girone d'andata. "Abbiamo soluzioni: c'è un giocatore che avrà più opportunità come Diawara ed altri - ha detto Ancelotti in conferenza stampa -, come Fabian e Zielinski, con caratteristiche diverse. Stesse possibilità in EL senza Hamsik? Sì, abbiamo tante alternative, non cerchiamo sosia ma avremo altri con le loro caratteristiche. Hamsik è stato fondamentale con la Samp nella costruzione da dietro, ma anche Fabian ha fatto lo stesso con la Lazio con caratteristiche diverse".