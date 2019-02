© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli attende di poter definire l'addio di Marek Hamsik prima della trasferta di Zurigo, da dove inizierà il cammino in Europa League, senza margine di errore visto che è il vero ed unico obiettivo da qui al termine della stagione. Il capitano azzurro è da giorni in Slovacchia, dove ha completato l'iter burocratico per conseguire il visto per la Cina ed attende solo il via libera - tra oggi e domani - per volare nel paese che dovrebbe ospitarlo per tre anni fine all'addio al calcio. Col Dalian è tutto fatto, alle condizioni inizialmente fissate: 20mln di euro più bonus mentre il calciatore ha già firmato un triennale da 9mln di euro a stagione.

A sbloccare la situazione il lavoro degli intermediari e degli agenti del giocatore. Il Dalian ha abbandonato l'idea del prestito oneroso con obbligo di riscatto - che aveva mandato De Laurentiis su tutte le furie - ed ha assicurato quelle garanzie bancarie immediate - chieste dal Napoli per mettersi al riparo da contenziosi da sbrogliare poi in Cina - ed ora si attende 'solo' il bonifico che metterà la parola fine alla vicenda. C'è fretta da parte del club, che ha il compito anche di tenere concentrato lo spogliatoio che mercoledì partirà per Zurigo, e lo stesso capitano smania perché ha salutato tutti da un pezzo e non immagina più un dietrofront. Nel giro di 48 ore dovrebbe raggiungere la Cina, svolgere le visite mediche ed aggregarsi ai nuovi compagni.