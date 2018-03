Napoli, l'addio "mediatico" (e le visite) di Reina non è stato gradito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che Pepe Reina non fosse in cime alla lista dei pensieri della dirigenza del Napoli in tema di calciomercato e rinnovi, non era certo un mistero. Nonostante questo, stando a Tuttosport, i vertici del club partenopeo non hanno preso bene le parole del direttore sportivo del Milan Mirabelli, che ha di fatto annunciato l'arrivo dello spagnolo e delle imminenti visite mediche col club meneghino, a dispetto di un primato da difensore con la maglia del Napoli. E proprio l'esito della sfida contro l'Inter potrebbe spostare le visite con il Milan, che il Napoli avrebbe preferito fossero fissate ad aprile, magari proprio dopo la sfida ai rossoneri.