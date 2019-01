Napoli, l'affare Fabian indica la strada: nuovo colpo dalla Spagna

© foto di J.M.Colomo

Migliore in campo nella sfida con la Lazio da centrocampista centrale, Fabian ha già conquistato tutti. Il classe '96 prelevato dal Betis in estate per 30mln di euro tramite clausola rescissoria - concretizzando un interessamento nato però già a gennaio 2018 - senza soffrire alcun problema d'ambientamento si sta dimostrando un giocatore di livello superiore, al punto che presto potrebbe essere chiamato anche dalla nazionale maggiore spagnola. Ed in una fase in cui il Napoli deve difendersi dagli attacchi di mercato per Allan, constatando le valutazioni enormi fatte per eventuali sostituti che militano in serie A, è inevitabile guardare al mercato estero e ieri è venuto fuori un altro nome di un talento spagnolo in rampa di lancio.

Il quotidiano Mundo Deportivo ha diffuso la notizia di un approdo imminente al Napoli di Pablo Fornals, centrocampista classe '96 del Villarreal che ha una clausola di poco meno di 30mln di euro. Un nome a sorpresa, mai fatto trapelare dal club azzurro, in linea con la filosofia societaria considerando età e potenzialità del giocatore, accostato anche ad Arsenal e Barcellona nei mesi scorsi e che rispetto a Fabian ha anni d'esperienza in Liga, Europa League ed ha già esordito con la nazionale maggiore spagnola. In realtà l'affare non è definito: il Napoli ha il gradimento totale del giocatore, che piace anche per la duttilità visto che può fare tutti i ruoli della mediana a quattro di Ancelotti, può chiudere quando vuole vista la clausola ma chiaramente - salvo sorprese sul fronte Allan o Diawara - è una trattativa imbastita per l'estate quando diversi big - a partire dal capitano Hamsik - potrebbero partire.