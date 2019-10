Napoli, l'agente di Allan tiene vivo il discorso relativo al rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora titolare, Allan, dopo la brutta prestazione contro il Genk. Contro il Torino Carlo Ancelotti non vuole rinunciare al centrocampista che gli dà maggiore intensità, sebbene in questo periodo non stia brillando. Il Corriere dello Sport fa sapere che il brasiliano è ben determinato a riprendesi il Napoli e anche il Brasile, la nazionale con cui ha vinto la Copa America. Inoltre - si legge - il suo agente tiene vivo il discorso legato al rinnovo contrattuale per rendere ancor più forte un rapporto già bello stabile.