Napoli, l'agente di Ghoulam incontrerà Giuntoli per i dettagli sul rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In scadenza nel giugno 2018, Faouzi Ghoulam dovrebbe rinnovare il contratto col Napoli nel corso dei prossimi giorni. Rai Sport conferma che il fratello-agente dell'esterno algerino arriverà in Italia a breve, raggiungendo così il ds Cristiano Giuntoli per chiarire dei dettagli contrattuali legati a clausole e diritti d'immagine. Il fratello-agente dell'ex Saint-Etienne, tra l'altro, proverà a strappare un ritocco sull'ingaggio di 1,8 proposto per ora dal sodalizio partenopeo.