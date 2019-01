Napoli, l'agente di Hysaj a Castel Volturno: incontro con Giuntoli

© foto di Federico De Luca

Possibili novità in arrivo sul futuro di Elseid Hysaj: l'agente del terzino albanese Mario Giuffredi, come riportato da Sky Sport, è arrivato a Castel Volturno dove incontrerà il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli per fare il punto sul futuro del difensore, che durante la gestione Ancelotti ha trovato sempre meno spazio.