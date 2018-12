© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando della considerazione che gode l'esterno presso la stampa: "Guardate come stanno trattando Hysaj, tutti lo reputano un giocatore scarso come pensano i giornalisti napoletani. Invece i giocatori scarsi hanno grande mercato, poi magari va al Chelsea e scopriamo che allora non è così scarsi. Ci sono cose che fanno male ai calciatori, non pensiamo ai giocatori però ci sono delle cose che fanno male. Quando leggo che i giornalisti dicono che il Napoli non vincerà mai lo scudetto, gli voglio dire che un pezzo che manca arriva proprio dalla stampa che massacra la squadra. A Torino la stampa locale non si comporta così”.