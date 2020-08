Napoli, l'agente di Koulibaly sbarca a Capri per incontrare ADL: nessuno sconto al Man City

Il big match di domani contro il Barcellona potrebbe essere non solo l'ultima partita in azzurro di José Maria Callejon , in scadenza di contratto, ma anche quella di Kalidou Koulibaly. Come riporta stamane il Corriere dello Sport, il Manchester City continua infatti il suo pressing per il roccioso centrale del Napoli, il cui agente Fali Ramadani proprio ieri è sbarcato a Capri per incontrare ancora una volta Aurelio de Laurentiis.

Se il patron partenopeo chiede i soliti 90 milioni di euro per mettersi a trattare la cessione del senegalese, i Citizens finora sono arrivati a offrire un massimo di 70 milioni tra parte fissa e bonus. Non abbastanza, ma il summit previsto nelle prossime ore tra Ramadani e ADL servirà a capire quali sono i margini per trovare un eventuale accordo fra le parti. Anche se il Napoli non sembra affatto intenzionato a fare sconti.