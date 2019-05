Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato a Radio Kiss Kiss della stagione del proprio assistito: "La sua è stata una stagione molto positiva nonostante l'handicap iniziale dell'infortunio. Siamo soddisfatti della prima stagione in azzurro. In ogni caso, non è una sorpresa per noi ma solo una conferma della sua qualità".

Europeo Under 21 - "Sarà uno dei protagonisti della competizione e gli permetterà di fare grande esperienza. L'anno prossimo vedremo un Meret ancora più forte perché non ci sono dubbi che abbia ampi margini di miglioramento".